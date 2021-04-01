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Власти назвали «справедливую» цену на бензин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Бензин АИ-92 в России мог бы стоить более 50 рублей за литр, то есть на пять рублей дороже, чем сейчас, если бы в стране не действовал демпфирующий механизм — расчеты привел Минэнерго в Instagram.

По данным министерства, по состоянию на 25 марта на территории центральной России фактическая цена бензина АИ-92 была 44,89 рубля за литр.

«Справедливая розничная цена за литр бензина АИ-92 — 50,08 рубля. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рубля дороже», — говорится в сообщении.

В основе демпфера лежат два принципа. Если мировые цены на бензин растут, то государство доплачивает нефтеперерабатывающим компаниям, чтобы они не повышали цены внутри страны. Если мировые цены падают, то компании делятся со сверхприбылью с государством. В 2019-2020 годах нефтекомпании заплатили государству по демпферу на 74 миллиарда рублей больше, чем получили.

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