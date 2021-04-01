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Режиссер «Тангейзера» представит спектакль о «Красном факеле»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Красного факела»

Режиссер скандального «Тайнгейзера» Тимофей Кулябин представит премьерный документальный спектакль «Мой "Красный факел"», сообщает пресс-служба театра.

Тимофей Кулябин — сын директора «Красного факела» Александра Кулябина. Его постановка в Новосибирском оперном театре — «Тангейзер» спровоцировала в 2014 году политический скандал, развязанный клерикальными кругами, который привел к снятию спектакля. Кулябин получил спецприз «Золотой маски» за спектакль «Три сестры» в «Красном факеле».

15 и 16 апреля Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» представит премьеру, долго шедшую к своему выпуску, – документальный спектакль Тимофея Кулябина «Мой "Красный факел"».

«Мой "Красный факел"» создан по пьесе, частично основанной на фактах из жизни театра, частично – на историях творческого состава. За 101 год «Красный факел» стал своим для тысяч людей – с ним связаны их радости, тревоги, искания, победы, их праздники и будни. Из этого множества складывается одна большая история, где есть место и монументальному, и очень личному. 

Премьера пройдет в эксклюзивном формате — запланировано всего два показа спектакля, в котором занята почти вся труппа. Зрители смогут проследить историю театра с момента его рождения в Одессе до сегодняшнего дня, узнать подробности о закулисной жизни краснофакельцев, услышать воспоминания и признания в любви.

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nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Uynachalnica

Цитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...

saigak

чето незаметно он как то захотел...в 2000х учился, у нас целая диаспора в школе была...пол паралели под...
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