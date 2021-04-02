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Чистоплотные хозяйки помогли микробам стать выносливее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Регулярное и бесконтрольное использование моющих средств в домах, а также косметики и ополаскивателей для рта сделало устойчивость бактерий к антибиотикам глобальной проблемой, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

С начала пандемии COVID-19 люди дезинфицировали все предметы в доме, а порой добирались с чистящими средствами и до продуктов. Но возможность заражения при контакте с поверхностью преувеличена. Человеку достаточно тщательно мыть руки после улицы.

Для уборки в доме не нужно каждый раз использовать дезинфицирующие средства. Чистая тряпка, смоченная в теплой воде, удалит большинство патогенных микроорганизмов. А чрезмерное применение антимикробных средств только навредит.

«В арсенале людей остается все меньше эффективных препаратов — микробы адаптируются к ним. Бесконтрольное применение антимикробных средств сделало проблему резистентности бактерий глобальной», — объяснил представитель Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии.

Например, до середины 1990-х годов для борьбы с микробами использовался триклозан. Но стал неэффективен. Выяснилось, что у некоторых бактерий возникла резистентность к нему, а также к некоторым антибиотикам и хлоргексидину.

Бактериофаги: как работают «убийцы» микробов

Причина неэффективности триклозана — в его чрезмерно широком использовании в быту. Он входит не только в состав медпрепаратов, но и в состав средств бытовой химии, косметики, ополаскивателей для рта.

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