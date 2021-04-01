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Авиакомпания S7 открыла рейс Иркутск-Сочи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Авиакомпания S7 открыла с четверга прямые рейсы из Иркутска в Сочи. В пиковый период ожидается до пяти рейсов в неделю, сообщила пресс-служба Иркутского аэропорта.

«В этом сезоне напрямую из Иркутска можно отправиться в Сочи. С 1 апреля на маршруте будет работать S7 Airlines, перевозить пассажиров компания планирует на Airbus A320», — добавила пресс-служба.

Также из Иркутска в Сочи с 1 июня начнет перевозить пассажиров авиакомпания Nord Wind (по два рейса в неделю), с посадкой в Барнауле из Иркутска в Сочи раз в неделю летает «ИрАэро».

Летом авиакомпания S7 планирует выполнять рейсы по 130 направлениями. Самыми востребованными ожидаются перелеты на юг России. А весной компания усилит направление в Турцию. С 26 апреля на карте полетов появился рейс Москва – Бодрум. Полеты в Анталью выполняются ежедневно из Москвы и до четырех раз в неделю из Новосибирска.

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Иркутск #Авиа
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