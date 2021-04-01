Российская молодежка осталась за бортом чемпионата Европы

Футболисты молодежной сборной России проиграли команде Дании в заключительном матче группового этапа на чемпионате Европы в Венгрии (игроки не старше 21 года) и завершили выступление на турнире.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу датчан. Мячи забили Якоб Бруун-Ларсен (10-я минута), Андерс Дрейер (11) и Карло Хольсе (90).

«Мы пропустили два быстрых и необязательных мяча и, к сожалению, не смогли противопоставить сопернику такой же быстрый футбол. Это именно то направление, к которому мы стремимся, но сегодня в нашей игре превалировали длинные передачи, хотя мы акцентировали внимание ребят на том, что нужно быстрее двигать мяч, принимать решения», — прокомментировал главный тренер сборной Михаил Галактионов.

В трех матчах группы С россияне одержали одну победу при двух поражениях. Команда обыграла Исландию, проиграла Франции, заняла третье место и выбыла с чемпионата Европы.