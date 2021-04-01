Власти Забайкалья заморозили цены на сахар и масло

Власти Забайкалья продлили соглашения с производителями сахара и растительного масла, а также с торговыми сетями. Цены на них не будут расти выше определенных значений до 1 октября, сообщила пресс-служба краевого Минэкономразвития.
По данным Росстата в 2020 году стоимость сахара увеличилось более, чем на 70%, а растительного масла — на 25%. В декабре по поручению президента России федеральные и региональные министерства заключили соглашение с производителями сахара и растительного масла о сдерживании роста до 1 апреля, а теперь продлили их до октября.
«На территории Забайкальского края организации торговли, подписавшие соглашения, установили розничную цену на сахар-песок не выше 55,2 рубля, на масло подсолнечное не выше 121 рубля», — доложил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
Эксперты считают, что заморозка цен на продукты приведет к негативным последствиям, так как рано или поздно продукция неминуемо подорожает, а производители масла и сахара за время сдерживания цен понесут убытки.
nifnif20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......
all busyИкто ж его такой построил в России ?
UynachalnicaЦитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...
saigakчето незаметно он как то захотел...в 2000х учился, у нас целая диаспора в школе была...пол паралели под...