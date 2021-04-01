Прохожие утром в Чите нашли тело мужчины возле паба

Жители Читы утром увидели недалеко от паба тело мужчины и вызвали полицию. Эксперты предположили, что мужчина погиб от ножевых ранений, сообщило краевое СУ СК России.

В четверг около 6.00 по местному времени (0.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что возле одного из увеселительных заведений в Центральном районе Читы лежит тело мужчины.

На место выехали полицейские и следователи. Они установили личность погибшего. Им оказался житель Читы 1998 года рождения. На его теле эксперты обнаружили ножевые ранения. Следователи отправили тело в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.

На месте работают следователи-криминалисты следственного управления СК. Они помогают в осмотре места происшествия и в поисках улик. Сыщики и полицейские ищут свидетелей, допрашивают владельцев и персонал кафе, изучают записи камер видеонаблюдения.

Региональный Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.