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Прохожие утром в Чите нашли тело мужчины возле паба

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Жители Читы утром увидели недалеко от паба тело мужчины и вызвали полицию. Эксперты предположили, что мужчина погиб от ножевых ранений, сообщило краевое СУ СК России.

В четверг около 6.00 по местному времени (0.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что возле одного из увеселительных заведений в Центральном районе Читы лежит тело мужчины.

На место выехали полицейские и следователи. Они установили личность погибшего. Им оказался житель Читы 1998 года рождения. На его теле эксперты обнаружили ножевые ранения. Следователи отправили тело в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.

На месте работают следователи-криминалисты следственного управления СК. Они помогают в осмотре места происшествия и в поисках улик. Сыщики и полицейские ищут свидетелей, допрашивают владельцев и персонал кафе, изучают записи камер видеонаблюдения.

Региональный Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

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nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Uynachalnica

Цитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...

saigak

чето незаметно он как то захотел...в 2000х учился, у нас целая диаспора в школе была...пол паралели под...
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