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Иностранные корабли заподозрили в появлении утечки воздуха на МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Нерасчетные мощные нагрузки, которые возникли при управлении ориентацией Международной космической станции иностранными кораблями, могли вызвать появление негерметичности в корпусе российского модуля «Звезда».

«Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV», — сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В 2008-2015 годах на станции побывали пять кораблей ATV, все они стыковались к модулю «Звезда» и использовались как для управления ориентацией МКС в пространстве, так и коррекции ее орбиты. До 2011 года американские шаттлы осуществляли те же функции.

Предполагается, что утечка воздуха может идти через герметичные вводы — места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля. Для поиска возможных мест утечки на корабле «Союз МС-18» в апреле собираются привезти новый течеискатель.

На МКС уже заделали две трещины на модуле «Звезда», однако утечка воздуха не прекратилась.

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nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Uynachalnica

Цитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...

saigak

чето незаметно он как то захотел...в 2000х учился, у нас целая диаспора в школе была...пол паралели под...
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