Иностранные корабли заподозрили в появлении утечки воздуха на МКС

Нерасчетные мощные нагрузки, которые возникли при управлении ориентацией Международной космической станции иностранными кораблями, могли вызвать появление негерметичности в корпусе российского модуля «Звезда».

«Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV», — сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В 2008-2015 годах на станции побывали пять кораблей ATV, все они стыковались к модулю «Звезда» и использовались как для управления ориентацией МКС в пространстве, так и коррекции ее орбиты. До 2011 года американские шаттлы осуществляли те же функции.

Предполагается, что утечка воздуха может идти через герметичные вводы — места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля. Для поиска возможных мест утечки на корабле «Союз МС-18» в апреле собираются привезти новый течеискатель.

На МКС уже заделали две трещины на модуле «Звезда», однако утечка воздуха не прекратилась.