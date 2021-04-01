Вирусолог объяснил принцип создания вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцина «ЭпиВакКорона» против коронавируса относится к типу субъеденичных и, по сути, является первой в мире пептидной вакциной, давшей стойкий иммунный ответ, сообщил доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

Субъединичные вакцины появились в 1980-х годах. Их делали не на основе настоящего вируса, а с помощью синтезированного (искусственного) белка этого вируса. Затем последовали попытки сделать вакцину на основе фрагментов белка вируса — пептидов.

«Попытки создать вакцины из пептидов против возбудителей малярии, вируса лихорадки Денге и других инфекций не удались. Стойкого защитного эффекта вакцины не было», — сообщил Нетесов в лекции на канале Covideo.

Но в 2020 году во время пандемии коронавируса ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске разработали вакцину «ЭпиВакКорона». Она основана на основе нескольких пептидных фрагментов из S-белка коронавируса.

«В экспериментах на животных иммунный ответ был. Но результаты еще не опубликованы. На текущий момент испытания еще не закончены», — добавил вирусолог.

В феврале директор «Вектора» Ринат Максютов отметил, что по итогам клинических испытаний вакцины среди 150 добровольцев старше 60 лет иммунитет к коронавирусу сформировался у 94% из них. Он добавил, что «ЭпиВакКорона» подтвердила эффективность и против британского штамма коронавируса.