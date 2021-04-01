Российских фигуристок обвинили в применении блокаторов гормонов

Американский журналист Дейв Лиз обвинил российских фигуристок в применении блокаторов гормонов. В федерации назвали его словам бредом.

«Многие фигуристки после тренировок садятся на гормональную терапию. Это, среди прочего, подтверждает, что они все определенно используют блокаторы гормонов ("Люпрон"). Откуда я это знаю? Все это давно обсуждается в российском фигурном катании. Это не секрет», — написал Лиз в комментариях к видео на YouTube-канале The Skating Lesson.

Он заявил, что беспокоится о здоровье всех фигуристок из группы Этери Тутберидзе, потому что видел «множество сломанных спортсменок, которых просто отбросили в сторону».

«Это бред, тут нечего комментировать. Американская пресса нас интересует в последнюю очередь. Они могут заявлять все, что угодно», — прокомментировал это мнение гендиректор ФФККР Александр Коган «Спорт-Экспрессу».

На прошедшем в шведском Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсменки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал.