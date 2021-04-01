НАВЕРХ

Российских фигуристок обвинили в применении блокаторов гормонов

Источник:
Sibnet.ru
220 4
Фото: © ФФККР

Американский журналист Дейв Лиз обвинил российских фигуристок в применении блокаторов гормонов. В федерации назвали его словам бредом.

«Многие фигуристки после тренировок садятся на гормональную терапию. Это, среди прочего, подтверждает, что они все определенно используют блокаторы гормонов ("Люпрон"). Откуда я это знаю? Все это давно обсуждается в российском фигурном катании. Это не секрет», — написал Лиз в комментариях к видео на YouTube-канале The Skating Lesson.

Он заявил, что беспокоится о здоровье всех фигуристок из группы Этери Тутберидзе, потому что видел «множество сломанных спортсменок, которых просто отбросили в сторону».

«Это бред, тут нечего комментировать. Американская пресса нас интересует в последнюю очередь. Они могут заявлять все, что угодно», — прокомментировал это мнение гендиректор ФФККР Александр Коган «Спорт-Экспрессу».

На прошедшем в шведском Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсменки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал.

Еще по теме
Фридайвер проплыл подо льдом рекордное расстояние
Фигуристы-триумфаторы выступят на командном ЧМ
Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию
Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на Олимпиаду
смотреть все
Спорт #Зимние виды #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
27.03.2021 08:33
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Вокруг спорта
Российских фигуристок обвинили в применении блокаторов гормонов
01.04.2021 10:47
Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку
28.02.2021 12:59
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (4)
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
87
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
36
Атомные подлодки ВМФ России пробили лед в Арктике
35
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
32
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
28
Донбассу предрекли неизбежное присоединение к России
Sibnet.Ru