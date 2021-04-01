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Бездомная собака напала на ребенка в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бродячая собака напала на восьмилетнюю школьницу в частном секторе микрорайона ОбьГЭС в Новосибирске, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

Следственные органы начали проверку по сообщениям из соцсетей. По информации ведомства, ЧП случилось в среду. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«В частном секторе левобережной части Советского района города Новосибирска, на перекрестке улиц Энгельса и Березовской, на восьмилетнюю девочку по пути в школу напала бродячая собака и покусала ребенка», – говорится в сообщении.

В начале марта бродячая собака напала на семилетнюю девочку в Первомайском районе Новосибирска – повалила на снег и начала трепать. Ребенка спасли прохожие. После этого депутат Горсовета от «Единой России» Екатерина Митряшина предложила усыплять бездомных животных.

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