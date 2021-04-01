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Фестивальная «Маша» и комикс по-русски «Майор Гром» выходят в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Криминальная драма «Маша» и боевик, основанный на комиксах, «Майор Гром: Чумной Доктор» выходят в прокат в четверг, 1 апреля. Оба фильма российского производства, но совершенно разные по настроению.

Фильм «Маша» с Анной Чиповской в главной роли рассказывает о девочке, детство которой проходит в 90-е. Героиня мечтает стать певицей, но вертится в кругу криминальных авторитетов, даже не понимаю, что на самом деле они делаю. Когда преступный мир касается Маши, ей приходится посмотреть на свою жизнь по-другому.

«Машу» сняла режиссер Анастасия Пальчикова, которая стала лучшим дебютантом «Кинотавра-2020». Картина также выдвинута на главный приз Почётной премии имени Джорджа Гранда III на 45-ом Международном кинофестивале в Кливленде. В прошлом году победителем премии стала «Дылда» Кантемира Балагова.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — российский супергеройский фильм режиссера Олега Трофима, основанный на серии одноименных комиксов российского издательства Bubble Comics. Главные роли в проекте исполнили Тихон Жизневский («Огонь», «Топи»), Любовь Аксенова, Алексей Маклаков.

В центре сюжета майор полиции Игорь Гром, известный всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона всех мастей. Однажды в городе появляется человек в маске Чумного Доктора. 

Он заявляет, что город «болен чумой беззакония» и принимается за «лечение», убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого зависит мирное существование города.

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nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Uynachalnica

Цитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...

saigak

чето незаметно он как то захотел...в 2000х учился, у нас целая диаспора в школе была...пол паралели под...
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