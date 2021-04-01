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Минздрав Хакасии позвал выпускников на целевой набор в медвузы Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минздрав Хакасии начал набор выпускников школ для целевого обучения в медицинских вузах Сибири, документы можно подать до 29 мая, сообщает правительство региона.

Целевое обучение подразумевает, что государство оплачивает стоимость обучения студента. Кроме того, целевиков будут зачислять в вузы в первую очередь.

С 1 апреля по 29 мая выпускники школ и учреждений среднего профессионального образования Хакасии могут подать документы на целевой набор в медицинские вузы Сибирского федерального округа, а также в медицинский колледж Хакасского государственного медицинского университета имени Н.Ф. Катанова.

После обучения дипломированных специалистов трудоустроят в медицинские организации региона. В 2020 году в государственные медицинские организации прибыло 139 врачей, что на 10 специалистов больше, чем в 2019 году. Из них 86 человек — молодые специалисты, которые трудоустроились после окончания вуза или ординатуры.


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nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Uynachalnica

Цитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...

saigak

чето незаметно он как то захотел...в 2000х учился, у нас целая диаспора в школе была...пол паралели под...
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