Минздрав Хакасии позвал выпускников на целевой набор в медвузы Сибири

Минздрав Хакасии начал набор выпускников школ для целевого обучения в медицинских вузах Сибири, документы можно подать до 29 мая, сообщает правительство региона.

Целевое обучение подразумевает, что государство оплачивает стоимость обучения студента. Кроме того, целевиков будут зачислять в вузы в первую очередь.

С 1 апреля по 29 мая выпускники школ и учреждений среднего профессионального образования Хакасии могут подать документы на целевой набор в медицинские вузы Сибирского федерального округа, а также в медицинский колледж Хакасского государственного медицинского университета имени Н.Ф. Катанова.

После обучения дипломированных специалистов трудоустроят в медицинские организации региона. В 2020 году в государственные медицинские организации прибыло 139 врачей, что на 10 специалистов больше, чем в 2019 году. Из них 86 человек — молодые специалисты, которые трудоустроились после окончания вуза или ординатуры.



