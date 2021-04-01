Девочка в Бурятии скиталась по подъездам из-за побоев отчима

Житель Бурятии предстанет перед судом за истязание 11-летней падчерицы. Из-за постоянных побоев девочка боялась возвращаться домой, сообщило региональное СУ СК России.

Следствием установлено, что мужчина жил в Улан-Удэ вместе с сожительницей и ее дочерью. На протяжении пяти месяцев он за любые провинности избивал ребенка, стараясь попасть по голове. В декабре 2020 года девочка не выдержала издевательств — ушла в школу, но возвращаться после уроков домой не захотела.

Она зашла в подъезд одного из многоквартирных домов и осталась там ночевать. Мать девочки, встревоженная ее отсутствием, позвонила в полицию и сообщила о пропаже ребенка.

Утром 11-летняя девочка не захотела идти домой, опасаясь гнева отчима, и отправилась к знакомой матери. Женщина, увидев ребенка, обрадовалась. Она позвонила в полицию и сообщила, что дочка подруги нашлась, с ней все в порядке. Приехавшие полицейские выяснили, где была девочка, и узнали правду о домашнем насилии над ребенком.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости от виновного). Отчиму грозит до семи лет лишения свободы.