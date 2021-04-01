Сибирские врачи потребовали оказать помощь Навальному

Несколько десятков врачей из Сибири подписали обращение к руководству ФСИН и страны с требованием незамедлительно оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному в колонии.

Навальный указал, что сначала почувствовал острые прогрессирующие боли в спине, потом в правой ноге, а затем у него началось онемение левой ноги. По его словам, он не получил необходимой медицинской помощи, несмотря на плохое самочувствие. При этом Управление ФСИН по Владимирской области утверждает, что помощь он получил. Навальный объявил голодовку.

«Мы требуем от ФСИН, от всех компетентных ведомств и политического руководства нашей страны немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно (cito!) оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального. Исходя из гуманных соображений, мы настаиваем на возможности осмотра Алексея Навального гражданскими специалистами», — отметили врачи в письме.

Письмо подписали более тысячи врачей разных специальностей в России, из них несколько десятков медиков из Сибири.

Они считают, что ухудшение здоровья оппозиционера может быть результатом осложнения после отравления, или заболеванием, которое развилось на фоне незавершенного реабилитационного периода.