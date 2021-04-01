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Сибирские врачи потребовали оказать помощь Навальному

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Несколько десятков врачей из Сибири подписали обращение к руководству ФСИН и страны с требованием незамедлительно оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному в колонии.

Навальный указал, что сначала почувствовал острые прогрессирующие боли в спине, потом в правой ноге, а затем у него началось онемение левой ноги. По его словам, он не получил необходимой медицинской помощи, несмотря на плохое самочувствие. При этом Управление ФСИН по Владимирской области утверждает, что помощь он получил. Навальный объявил голодовку.

«Мы требуем от ФСИН, от всех компетентных ведомств и политического руководства нашей страны немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно (cito!) оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального. Исходя из гуманных соображений, мы настаиваем на возможности осмотра Алексея Навального гражданскими специалистами», — отметили врачи в письме.

Письмо подписали более тысячи врачей разных специальностей в России, из них несколько десятков медиков из Сибири.

Они считают, что ухудшение здоровья оппозиционера может быть результатом осложнения после отравления, или заболеванием, которое развилось на фоне незавершенного реабилитационного периода.

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Топ комментариев

nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Uynachalnica

Цитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...

saigak

чето незаметно он как то захотел...в 2000х учился, у нас целая диаспора в школе была...пол паралели под...
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