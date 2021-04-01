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Ученые удалили запись скандального заседания о проблемах экологии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Юлия Позднякова

Руководство СО РАН удалило с канала на YouTube запись заседания, где ученые сообщили данные о серьезных проблемах экологии в сибирских городах, эти данные, по их мнению, могли «взорвать обстановку».

На прошлой неделе на заседании президиума СО РАН в Новосибирске ученые представили доклад об экологической ситуации в регионах Сибири. Директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник сказал, что 78% из двух десятков российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы расположены в Сибирском федеральном округе. В 23 сибирских городах интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий.

«Представьте, что сейчас накануне выборов мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу! Что будет? Результат предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Предложение о публикации надо десять раз взвесить», — сказал на заседании основатель Института геологии нефти и газа СО РАН Алексей Конторович.

После дополнительных консультаций часть материалов заседания, посвященных экологической обстановке в Сибири, была временно удалена с видеоканала YouTube СО РАН на период верификации и уточнения ряда сведений, которые в исходном виде не могут распространяться от лица академического сообщества, сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

«Что касается вопросов экологии, надо давать всю правду. Если высвечивать один фрагмент, то получается совсем другое восприятие. Ничего мы не засекретили. Мы решили в сыром виде не публиковать некоторые выступления, потому что они должны быть с комментариями», — сказал в интервью ТАСС председатель СО РАН академик Валентин Николаевич Пармон, добавив, что в Сибирском отделении рассчитывают обнародовать ряд материалов до конца апреля.

Одновременно с этим Сибирское отделение планирует во втором квартале 2021 года выход в свет первого выпуска издания «Наука и технологии». Этот выпуск будет посвящен применимым научным результатам и технологическим разработкам в сфере экологии и, помимо печатной версии, размещен в свободном доступе на портале СО РАН.

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