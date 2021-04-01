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Установлена минимальная цена на сигареты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минимальная цена на сигареты в размере 108 рублей вводится в России с 1 апреля 2021 года. Она станет важным инструментом в борьбе с нелегальным рынком табачной продукции.

Показатель минимальной цены будет рассчитывать Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Таким образом, в 2021 году этот показатель составит 108 рублей за пачку из 20 сигарет.

Это правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года. Ее можно будет продавать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.

«После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года, средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей. Таким образом, введение единой минимальной цены не окажет влияния на стоимость легальной табачной продукции», — цитирует ТАСС представителя отрасли, директора по работе с органами государственной власти JTI Россия Василия Груздева.

По его данным, нелегальный рынок табачной продукции в 2020 году превысил 11% , а ущерб федеральному бюджету составил более 85 миллиардов рублей из-за неуплаченных акцизов и НДС.

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