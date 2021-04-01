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Плавающие туши животных нашли в Енисее

Источник:
Sibnet.ru
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Туши животных обнаружили на берегу Енисея и в реке, прокуратура Красноярского края проверяет информацию о незаконном скотомогильнике.

«Фактически в черте города за мостом "777" кто-то долгое время складировал туши убитых животных. Мало того, все это фактически плавает в небольшой заводи Енисея, вместо того, чтобы отправиться на термическое обезвреживание. А ведь это рассадник инфекций и вирусов», — написал красноярского горсовета Сергей Шахматов.

Он отметил, что ниже по течению люди пьют воду из этой реки. Прокуратура края после публикации информации начала проверку.


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Красноярск #ЧП
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