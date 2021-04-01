Экзамен на водительские права изменился

Новый регламент проведения экзаменов на водительские права вступил в силу с 1 апреля. Главное изменение — «площадка» и «город» объединены в одно испытание.

Теперь такие навыки вождения, как параллельная парковка и парковка задним ходом, «горка», будут проверяться в реальных дорожных условиях.

Изменен перечень ошибок на экзамене. В списке 41 пункт нарушений ПДД, за которые будет начисляться штрафные баллы от одного до трех. Также есть список грубых ошибок, сразу прекращающих экзамен, к ним отнесены разговор за рулем по мобильному телефону и непристегнутый ремень безопасности.

Ведена возможность присутствия наблюдателей на экзамене — ими могут быть другие кандидаты в водители, представители общественных организаций и автошкол.

«В первую очередь, должна быть камера спереди автомобиля и сзади него. Также находящиеся в салоне камеры, которые снимают непосредственно кандидата в водители. И камера, которая направлена на панель приборов. Также проводится звукозапись всего процесса приема экзаменов», — описал требования к авто для экзамена глава ГИБДД Михаил Черников в эфире телеканала «Россия-1».

Сколько длится экзамен, есть ли исключенные упражнения — ответы на главные вопросы о новом экзамене на права.