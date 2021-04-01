Оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии, объяснив свое решение тем, что к нему не допускают приглашенного врача.

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — написал Навальный в своем Instagram.

Политик также обнародовал заявление на имя начальника ИК-2 в городе Покров Владимирской области Александра Муханова, где он отбывает срок по делу «Ив Роше». В документе говорится, что он не получил необходимой медицинской помощи, несмотря на плохое самочувствие.

Навальный указал, что сначала почувствовал острые прогрессирующие боли в спине, потом в правой ноге, а затем у него началось онемение левой ноги. При этом Управление ФСИН по Владимирской области утверждает, что он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее заявления с требованием оказать медицинскую помощь Навальному обнародовали международная правозащитная организация Amnesty International, российские врачи, министерства иностранных дел США и Великобритании.