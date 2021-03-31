Попавшего под следствие министра уволили на Алтае

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко, попавший под следствия из-за подозрения во взятничестве, отправлен в отставку.

Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Коваленко в связи с утратой доверия, сообщил Sibnet.ru источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовных дел о взятках на 4,6 миллиона рублей был задержан министр здравоохранения региона Сергей Коваленко и его помощник. Позже СК сообщил, что сумма взяток существенно возросла.

По подозрению в даче взяток задержаны или находятся под подпиской о невыезде предприниматели Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка. Сумма взяток по этим делам превышает 16 миллионов рублей.

Сообщалось, что деньги чиновники получал за как вознаграждение за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование их победам в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики, обеспечение последующего беспрепятственного принятия медицинского оборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.