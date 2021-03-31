Названа причина пожара в ТЦ Горно-Алтайска

Сотовый телефон стал причиной пожара в торговом центре Горно-Алтайска в конце февраля этого года, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы МЧС региона Светлана Ляшко.

Самый крупный торговый центр Горно-Алтайска «Ткацкий-1», в котором уже находили нарушения противопожарной безопасности, загорелся 24 февраля. Люди пытались выбраться из горящего здания не только через выходы, но и через окна. Им помогали строители, работавшие в магазине напротив, которые принесли лестницы, они спасли шесть человек. Пожар увидел и водитель проезжавшего мимо маршрутного автобуса, он высадил пассажиров и подогнал его к зданию, чтобы люди смогли выбраться на крышу.

«По результатам пожарно-технической судебной экспертизы установлено, что очаг пожара находился на столе, установленном в северо-западной части одного из киосков, расположенных на втором этаже торгового комплекса», – рассказала собеседница.

Выяснилось, что «причиной пожара послужило возгорание горючих материалов от теплового проявления аварийного пожароопасного режима работы электротехнического устройства (аккумуляторной батареи сотового телефона)».

В материалах проверки уточняется, что развитие пожара с момента его возникновения «происходило по горючим материалам из установленного очага пожара за счёт восходящих высокотемпературных конвективных потоков – вверх (вертикально), а за счёт теплового излучения – радиально в стороны (горизонтально)».

При этом отмечено, что на других, представленных на экспертизу образцах электрооборудования, следов аварийной работы не обнаружено.