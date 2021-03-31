Путин раскритиковал «дикий капитализм»

«Дикий капитализм» неприемлем, поскольку он ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Цель бизнеса на первый взгляд — это извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно», — сказал глава государства.

Заявление Путина прозвучало во время церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 — 2023 годы.

Он отметил, капитализм без заботы о людях в конечном итоге ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. «Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент.

В ходе церемонии Путин также выразил надежду, что российский бизнес направит средства, освободившиеся благодаря новым налоговым льготам от государства, на зарплаты сотрудникам.