Начисление максимального пособия по безработице упростили

Правительство скорректировало правила выплат пособий по безработице в максимальном размере, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно опубликованному на сайте кабмина документу, пособия в максимальном размере теперь будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов.

Поправки коснутся россиян, которые потеряли работу из-за ликвидации предприятия или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка, уточняется в тексте постановления.

Сейчас размер максимального пособия по безработице в настоящий момент составляет 12130 рублей, минимального — 1500 рублей, выплаты начисляются с первого дня признания граждан безработными. При этом в первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12130 рублей, а вторые три месяца — 60% от заработка, но не более 5000 рублей.

Ранее граждане, потерявшие работу в связи с ликвидацией компании или сокращением штата, в первые три месяца получали среднюю заработную плату, а не пособие по безработице. По истечению этого срока им не полагалось пособие в максимальном размере.

По новым правилам таким гражданам максимальный размер пособия будут начислять с четвертого по шестой месяцы, а затем — 60% заработка, но не более 5000 рублей. Законодательные изменения расширят права россиян на получение максимального пособия по безработице.