Рекордную температурную аномалию зафиксировали в России

Средняя температура в России была в прошлом году на 3,2 градуса Цельсия выше среднего показателя, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков. Аномалия стала рекордной за все время наблюдений.
Шумаков отметил, что 2020 года оказался экстремально теплым как в России, так и во многих других странах мира. Среднегодовая температурная аномалия в прошлом году была более чем на 1 градус выше предыдущего максимума, который был зарегистрирован в 2007 году.
Эксперт уточнил, что усредненная по всей территории России среднегодовая аномалия температуры воздуха составила 3,22 градуса. В данном случае речь идет об отклонении от средних показателей за период с 1961 по 1990 годы.
По оценке Шумакова, в целом потепление климата на российской территории сейчас происходит быстрее, чем в глобальном масштабе, это подтверждают статистические данные синоптиков.
jeryakobЧтото говорит что это российский бюджет подарил
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