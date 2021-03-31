Первый канал докажет честность выбора песни для Евровидения

Первый канал готов предоставить Совету Федерации подробные данные о процедуре выбора песни для Евровидения. Ранее сенатор Валентина Матвиенко потребовала запросить у организаторов голосования соответствующую информацию.

За ходом зрительского голосования наблюдала компания Ernst&Young, подтвердившая его итоги, пишет «Подъем» со ссылкой на пресс-службу телеканала. Отмечается, что победитель голосования был выбран честно.

«Песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора», — отмечается в сообщении.

В этом году Россию на Евровидении будет представлять певица таджикского происхождения Манижа с песней «Russian Woman» («Русская женщина»). В ходе отбора Manizha обошла группы «2Маши» и Therr Maitz.

Валентина Матвиенко раскритиковала выбор организаторов. По ее словам, песня представляет собой «какой-то бред» Она поручила запросить информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от России на популярный международный конкурс.