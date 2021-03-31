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Глава Бийска оставил пост из-за Гордумы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.instagram.com/studenikin_biysk/?hl=ru

Мэр Бийска, второго по величине города Алтайского края, Александр Студеникин подал в отставку после провального отчета перед депутатами Гордумы.

«Уважаемые бийчане, сегодня Дума города Бийска признала мою работу и, соответственно, работу сотрудников Администрации города за 2020-й год неудовлетворительной. Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста Главы города. Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы», – написал он на своей странице в Instagram.

Он попросил депутатов освободить его от должности до 31 мая 2021 года, горожан он поблагодарил за оказанную поддержку.

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