Глава Бийска оставил пост из-за Гордумы

Мэр Бийска, второго по величине города Алтайского края, Александр Студеникин подал в отставку после провального отчета перед депутатами Гордумы.
«Уважаемые бийчане, сегодня Дума города Бийска признала мою работу и, соответственно, работу сотрудников Администрации города за 2020-й год неудовлетворительной. Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста Главы города. Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы», – написал он на своей странице в Instagram.
Он попросил депутатов освободить его от должности до 31 мая 2021 года, горожан он поблагодарил за оказанную поддержку.
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