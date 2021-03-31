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Песков подтвердил угрозу третьей волны коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Угроза третьей волны коронавируса сохраняется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никто не может говорить, что мы победили коронавирус. Угроза сохраняется. Нужно продолжать сохранять ограничения, которые действуют, те рекомендации, которые были озвучены, работать соответствующим образом», — сказал Песков.

По его словам, правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет набор ограничений, несмотря на положительную динамику, которую пока можно считать лишь поводом для осторожного оптимизма.

Накануне заместитель главы Минздрава Татьяна Семенова сообщила, что российские показатели заболеваемости коронавирусом говорят о возможности третьей волны. При этом ближе к лету возможно возникновение популяционного иммунитета в России.

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Политика #Россия #Здоровье #Новости COVID19
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