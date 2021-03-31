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Наркотическое опьянение перестанет грозить уголовным преследованием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Состояние наркотического опьянения больше не будет основанием для возбуждения дела о сбыте запрещенных веществ, соответствующие поправки в законодательстве одобрил Совет Федерации.

Изменения вносятся в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса. Теперь обнаружение наркотических или психотропных веществ в теле человека не может быть основанием для возбуждения дела о наркоторговле.

Законопроект был разработан правительством для защиты граждан от необоснованного уголовного преследования по «наркотическим» статьям. Инициаторы отмечали, что уголовные дела за сбыт часто возбуждаются сразу после обнаружения наркотиков в крови.

Согласно поправкам, для возбуждения уголовного дела по статьям 228.1 и 227.4 УК РФ в части незаконного сбыта наркотических, психотропных веществ или их аналогов правоохранителям необходимо собрать достаточно данных, указывающих на факт передачи наркотиков другим лицам.

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