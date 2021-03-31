НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Окончившийся убийством вызов подвел бердского полицейского под статью

Источник:
Sibnet.ru
484 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении полицейского в дежурной части, который не отправил коллег на вызов с семейным насилием в Бердске. Муж в итоге убил жену, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области

По версии следствия, 29 марта в 05.30 поступил звонок от жительницы микрорайона Северный о том, что ее муж угрожает ей убийством. Экипаж патрульно-постовой службы доставил мужа в отдел полиции, с ним провели профилактическую беседу. Оперативный дежурный отпустил доставленного.

В 08.07 из службы 112 в дежурную часть поступило сообщение от соседки этой женщины о том, что из квартиры слышны крики о помощи. Но дублер помощника оперативного дежурного не направил в квартиру отряд полицейских.

Преступление не удалось пресечь. 29-летняя женщина была убита в собственной квартире. На месте преступления был задержан супруг потерпевшей. В отношении дублера помощника дежурного возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело о халатности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще по теме
Девочка в Туве умерла после укола стоматолога
Водитель омского троллейбуса снял девушку с перил моста
Пассажир рейса в Томск угрожал взорвать самолет из-за маски
Трое рабочих пострадали от взрыва котла в Красноярском крае
смотреть все
Новосибирск #ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Попавшего под следствие министра уволили на Алтае
Названа причина пожара в ТЦ Горно-Алтайска
Глава Бийска оставил пост из-за Гордумы
Окончившийся убийством вызов подвел бердского полицейского под статью
Самое популярное
Опубликован новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
Нестабильная погода установится в Бурятии
Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников
Обсуждение (0)
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
87
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
36
Атомные подлодки ВМФ России пробили лед в Арктике
31
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
28
Донбассу предрекли неизбежное присоединение к России
27
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
Sibnet.Ru