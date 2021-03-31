Окончившийся убийством вызов подвел бердского полицейского под статью

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении полицейского в дежурной части, который не отправил коллег на вызов с семейным насилием в Бердске. Муж в итоге убил жену, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области

По версии следствия, 29 марта в 05.30 поступил звонок от жительницы микрорайона Северный о том, что ее муж угрожает ей убийством. Экипаж патрульно-постовой службы доставил мужа в отдел полиции, с ним провели профилактическую беседу. Оперативный дежурный отпустил доставленного.

В 08.07 из службы 112 в дежурную часть поступило сообщение от соседки этой женщины о том, что из квартиры слышны крики о помощи. Но дублер помощника оперативного дежурного не направил в квартиру отряд полицейских.

Преступление не удалось пресечь. 29-летняя женщина была убита в собственной квартире. На месте преступления был задержан супруг потерпевшей. В отношении дублера помощника дежурного возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело о халатности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.