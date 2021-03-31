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Девочка в Туве умерла после укола стоматолога

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Девочка после введения укола обезболивающего у стоматолога впала в кому, а затем умерла, сообщает СУ СК РФ по Туве.

По версии следствия, во вторник жительница города Ак-Довурак обратилась к стоматологу поликлиники с жалобами на зубную боль пятилетней дочери. По указанию врача- стоматолога они купили две ампулы обезболивающего средства. 

Во время укола у ребенка начались судороги, после чего она потеряла сознание. Девочку увезли в больницу, она впала в кому. Утром в среду она умерла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Врачу грозит ограничению свободы на срок до трех лет.

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Республика Тува #ЧП #Происшествия
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