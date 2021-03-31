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«Яндекс» впервые за 13 лет изменил логотип

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WikiFido

«Яндекс» впервые с 2010 года радикально изменил свой логотип. Новый вариант уже появился на главной странице поисковика, в дальнейшем его можно будет увидеть в логотипах входящих в экосистему сервисов «Яндекса».

Новым логотипом стала буква «Я» в красном круге, для слова «Яндекс» используется новый шрифт. Кроме этого, «Яндекс» изменил поисковую строку — она больше не повторяет форму стрелки.

«Новая айдентика отражает суть современного "Яндекса" и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из Лавки. В то же время она напоминает, что у сервисов "Яндекса" общие технологии и общее начало — поиск», — пояснил дизайн-директор Геннадий Лохтин.

По его словам, перемены в стиле назрели, так как 13 лет назад, когда разрабатывался предыдущий логотип «Яндекса», никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили.

Фото: © «Яндекс»

Первая версия фирменного стиля «Яндекса» была разработана специалистами Студии Лебедева в 1999 году, в 2004 году логотип его модернизировали. Так, в 2008 году логотип «перевели» на русский язык вместо «Яndex» появился «Яндекс».

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