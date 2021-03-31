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Водитель омского троллейбуса снял девушку с перил моста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Водитель троллейбуса в Омске спас жизнь девушке, он снял ее с перил Комсомольского моста, проезжая по маршруту.

Как сообщил пресс-центр городской администрации, в среду водитель троллейбуса №4 Александр Татаренко ехал по Комсомольскому мосту и увидел стоявшую на перилах девушку.

«Остановив движение троллейбуса, водитель выбежал на улицу и снял с перил молодую девушку. Ее завели в троллейбус, а водитель продолжил движение по маршруту», – говорится в сообщении.

На конечную остановку троллейбуса прибыли полицейские. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации.

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