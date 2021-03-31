НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Совет Федерации «обнулил» президентские сроки Путина

Источник:
Sibnet.ru
284 6
Фото: © пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет действующему главе государства Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

По действующему закону быть президентом России одному и тому же лицу нельзя более двух раз. Утвержденная поправка предусматривает, что данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений в Конституции.

Тем самым сроки Путина «обнуляются», что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в России в 2024 году и в 2030 году. Впервые «обнулить» президентские сроки для Путина в марте прошлого года предложила депутат Валентина Терешкова.

Закон также вводит новые требования к президенту — возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77% избирателей, против высказались 21%.

Еще по теме
Путин призвал ограничить в школах количество детей мигрантов
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
Песков выразил неприятие к мировоззрению Навального
Кадыров подарил бойцам по Mercedes
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Осужденные в Приангарье поцарапались проволокой в знак протеста
Девочка в Туве умерла после укола стоматолога
Врач попросила приходить на прививку от коронавируса сытыми
Mail.ru и Ростелеком запустили платформу для школьников и учителей
Самое популярное
Опубликован новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
Нестабильная погода установится в Бурятии
Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

Чтото говорит что это российский бюджет подарил

saigak

чето незаметно он как то захотел...в 2000х учился, у нас целая диаспора в школе была...пол паралели под...

-Керя-

Владимир попробуйте продукты на пальмовом масле.Песков передаст нам ваше мнение...

Иркут 69

Согласен полностью. Если бы ещё этот господин не лез в нашу жизнь, то его существование никого бы не...
Sibnet.Ru