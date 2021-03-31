Совет Федерации «обнулил» президентские сроки Путина

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет действующему главе государства Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

По действующему закону быть президентом России одному и тому же лицу нельзя более двух раз. Утвержденная поправка предусматривает, что данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений в Конституции.

Тем самым сроки Путина «обнуляются», что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в России в 2024 году и в 2030 году. Впервые «обнулить» президентские сроки для Путина в марте прошлого года предложила депутат Валентина Терешкова.

Закон также вводит новые требования к президенту — возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77% избирателей, против высказались 21%.