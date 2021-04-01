Медик перечислила последствия прививки от коронавируса

Повышение температуры или легкие аллергические реакции после прививки от коронавируса «Спутник V» естественны. При этом у молодых людей они проявляются острее, сообщила врач аллерголог-иммунолог высшей категории городской поликлиники №14 в Новосибирске Светлана Лутова.

Вакцина «Спутник V» или «ГамКовидВак» — векторная. То есть выполненная на основе двух типов аденовируса, не опасного для человека. Когда аденовирус попадает в организм, следует естественный иммунный ответ.

«Но люди старшего поколения реагируют слабее, потому что человек уже встречался в своей жизни с аденовирусом. Молодые встречались меньше и реже, поэтому и реакция бурная. Но проблем особых нет», — отметила медик в видеолекции на канале Covideo.

Организм отвечает на вторжение вирусов повышением температуры в пределах 38-38,5 градусов. Пациентам можно использовать жаропонижающие средства и нестероидные противовоспалительные. Еще один побочный эффект — аллергия.

«Из 1,5 тысячи случаев вакцинации было две аллергических реакции. Но они небольшие. Это был вариант крапивницы, которые быстро купировались. Выпили антигистаминный препарат – все», — резюмировала медик.