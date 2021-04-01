НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Медик перечислила последствия прививки от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
158 0
Фото: © Sibnet.ru

Повышение температуры или легкие аллергические реакции после прививки от коронавируса «Спутник V» естественны. При этом у молодых людей они проявляются острее, сообщила врач аллерголог-иммунолог высшей категории городской поликлиники №14 в Новосибирске Светлана Лутова.

Вакцина «Спутник V» или «ГамКовидВак» — векторная. То есть выполненная на основе двух типов аденовируса, не опасного для человека. Когда аденовирус попадает в организм, следует естественный иммунный ответ.

«Но люди старшего поколения реагируют слабее, потому что человек уже встречался в своей жизни с аденовирусом. Молодые встречались меньше и реже, поэтому и реакция бурная. Но проблем особых нет», — отметила медик в видеолекции на канале Covideo.

Организм отвечает на вторжение вирусов повышением температуры в пределах 38-38,5 градусов. Пациентам можно использовать жаропонижающие средства и нестероидные противовоспалительные. Еще один побочный эффект — аллергия.

«Из 1,5 тысячи случаев вакцинации было две аллергических реакции. Но они небольшие. Это был вариант крапивницы, которые быстро купировались. Выпили антигистаминный препарат – все», — резюмировала медик.

Еще по теме
Песков подтвердил угрозу третьей волны коронавируса
Врач попросила приходить на прививку от коронавируса сытыми
Врач развенчала миф о запрете алкоголя после прививки от COVID
Ученый объяснил опасность смартфона для мозга
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые удалили запись скандального заседания о проблемах экологии
Медик перечислила последствия прививки от коронавируса
Плавающие туши животных нашли в Енисее
Попавшего под следствие министра уволили на Алтае
Самое популярное
Опубликован новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
Нестабильная погода установится в Бурятии
Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
87
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
36
Атомные подлодки ВМФ России пробили лед в Арктике
33
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
31
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
28
Донбассу предрекли неизбежное присоединение к России
Sibnet.Ru