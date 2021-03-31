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Врач попросила приходить на прививку от коронавируса сытыми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Один из самых частых вопросов от пациентов, записавшихся на прививку от коронавируса — приходить к медикам сытым, или натощак, сообщила врач аллерголог-иммунолог высшей категории городской поликлиники №14 в Новосибирске Светлана Лутова.

По словам врача, страдать от голода перед прививкой от коронавируса не стоит. Требований к пациентам по количеству принятой пищи перед вакцинацией нет.

«Живите обычной жизнью… Это обычная прививка. Не нужно приходить натощак. Лучше, когда человек приходит в хорошем настроении, сытый, довольный», — отметила врач в видеолекции на канале Covideo.

Она напомнила, что медики не прививают в основном людей с обострением хронических заболеваний, в период острого течения болезней. «Все остальное – милости просим. Мы готовы прививать всех, рассматриваем возможность вакцинации при любых заболеваниях», — резюмировала медик.

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