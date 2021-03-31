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Цифровой релиз «Белого снега» про лыжницу Вяльбе состоится 5 апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Белый снег»

Фильм «Белый снег» про российскую лыжницу Елену Вяльбе появится в Сети спустя месяц после кинотеатральной премьеры. Посмотреть байопик можно будет в видеосервисе Wink с 5 апреля.

Картина рассказывает о том, как простая девочка из Магадана благодаря характеру, таланту и упорству преодолела тяжелые испытания и достигла высочайших успехов в спорте.

Роль прославенной лыжницы исполнила актриса Ольга Лерман, также в картине сыграли Анна Уколова, Александр Устюгов, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Михаил Беспалов, Вадим Андреев.

Елена Вяльбе активно принимала участие в работе над картиной. «События, показанные в фильме, происходили со мной в реальности. Никто не говорил мне, давай здесь добавим что-то фееричное, а здесь выжмем слезу — нет, все в фильме так, как это было в моей жизни», — рассказывала лыжница в одном из интервью.

Биографическая драма «Белый снег»хронометражем 2 часа 7 минут появится в видеосервисе Wink уже 5 апреля.

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