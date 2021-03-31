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Lada вошла в число самых дешевых авто в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Седан Lada Granta вошел в число самых дешевых легковушек в мире по версии канадского издания HotCars.

Эксперты HotCars выбрали восемь автомобилей, отличающихся компактностью, простотой оснащения, маломощными моторами и самым базовым уровнем безопасности. Самым доступным авто стал специально разработанный для индийского рынка Renault Kwid, который продается с 2015 года. Его можно купить всего за 3,9 тысячи долларов (296 тысяч рублей).

Maruti Suzuki Alto оказался на втором месте с ценником 4,1 тысячи долларов (311 тысяч рублей). Четырехдверный хэтчбек является самым продаваемым и одним из самых дешевых автомобилей в Индии. Третью строку занял единственный электрокар в рейтинге — Hong Guang Mini EV. Стоимость — от 4,4 тысячи долларов (334 тысячи рублей).

Четвертая строка досталась Lada Granta с ценником от 510,9 тысячи рублей (6,7 тысячи долларов) Как отметили канадцы, Lada печально известна плохим качеством и низким уровнем безопасности, из-за которых постоянно становится героиней шуток и мемов в Сети.

Также в перечень вошли румынский Dacia Sandero (8,3 тысячи долларов), Chevrolet Spark (14,4 тысячи долларов), двухместный Smart ForTwo (14,6 тысячи долларов). Наиболее дорогим авто в списке стал Mitsubishi Mirage стоимостью 14,9 тысячи долларов.

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