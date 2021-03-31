Пассажир рейса в Томск угрожал взорвать самолет из-за маски

Рейс до Томска задержался в московском аэропорту Шереметьево из-за пассажира, который отказывался надеть маску и угрожал взорвать самолет, сообщил источник в экстренных службах.

«Ночью 31 марта на борту самолета, вылетающего из "Шереметьево" в Томск, пассажир отказался надеть защитную маску и стал угрожать взорвать самолет», – рассказал источник ТАСС.

Пассажиров пришлось пересадить на другой самолет. Их багаж дополнительно проверили, после чего рейс вылетел в Томск. Авиадебошира задержали полицейские. По предварительным данным, он был пьян.