Пассажир рейса в Томск угрожал взорвать самолет из-за маски

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Рейс до Томска задержался в московском аэропорту Шереметьево из-за пассажира, который отказывался надеть маску и угрожал взорвать самолет, сообщил источник в экстренных службах.
«Ночью 31 марта на борту самолета, вылетающего из "Шереметьево" в Томск, пассажир отказался надеть защитную маску и стал угрожать взорвать самолет», – рассказал источник ТАСС.
Пассажиров пришлось пересадить на другой самолет. Их багаж дополнительно проверили, после чего рейс вылетел в Томск. Авиадебошира задержали полицейские. По предварительным данным, он был пьян.
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