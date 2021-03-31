Врач развенчала миф о запрете алкоголя после прививки от COVID

Употреблять алкоголь после вакцинации «Спутником V» можно, а ограничения касаются количества выпитого спиртного, рассказала врач аллерголог-иммунолог высшей категории городской поликлиники №14 в Новосибирске Светлана Лутова.

В декабре 2020 года на стадии финальных испытаний вакцины «Спутник V» глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала воздержаться от употребления алкоголя за две недели до вакцинации и 42 дня после нее. Медики успокаивают пациентов — спиртное в разумных пределах после прививки от коронавируса никто не запрещает.

«Миф — это то, что нельзя пить алкоголь в течение 42 дней. Мы не запрещаем. Если человек за обедом употребляет бокал столового вина — ради бога!» — сообщила медик в видеолекции на канале Covideo.

Не ограничивают пациентов и в бокале шампанского и пива по праздникам или выходным. Врачи объясняют — дело не в алкоголе, а в его количестве. При обильных возлияниях человек может получить реакцию не на вакцину, а на передозировку спиртного.

«Это может быть и головная боль, и плохое самочувствие, и тошнота», — объяснила она.

«Спутник V» или «ГамКовидВак» — российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Ее зарегистрировали в августе 2020 года первой среди разрабатываемых в мире вакцин против COVID. Доказанная эффективность — свыше 90%. Эффективность против средней или тяжелой степени заболевания — 100%.