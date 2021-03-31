Бритни Спирс высказалась о фильме про себя после двух недель слез

Документальный фильм про Бритни Спирс рассказывает о сложном периоде жизни певицы. Американская знаменитость призналась, что эта история наложила отпечаток на ее душевное состояние.

«Я не смотрела документальный фильм. Но из того, что я увидела, меня обеспокоило то, в каком свете меня в нем представили. Я проплакала две недели, и я до сих пор иногда плачу», — написала певица в Instagram.

Центральное место в документальном проекте уделено битве Бритни с ее отцом Джейми за опекунство. Также в фильме затронута история разрыва певицы с Джастином Тимберлейком.

После выхода фильм вызвал бурное обсуждение в Сети. Многие поклонники обратили внимание именно на любовную историю Бритни Спирс и обвинили Тимберлейкав «грязной игре с возлюбленной». После скандала артист даже публично принес певице извинения.