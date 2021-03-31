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Ангарская из Comedy Woman сравнила фото до и после похудения

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса и победительница «Последнего героя» Надежда Ангарская опубликовала в Instagram свои фотографии в разном весе. Она отметила, что годы идут ей на пользу.

Долгое время звезда Comedy Woman имела пышные формы. После двукратного участия в «Последнем героя» артистка преобразилась, и теперь может похвастаться стройным телом.

«Дорогие мои, разрешите минутку самолюбования и хвастовства. Смотрю на фото и не верю, что это я! Но я поняла, что все возможно, главное — верить в себя. А года-то мне на пользу, согласитесь?» — написала Ангарская в Instagram.


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