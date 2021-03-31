Роналдо извинился перед матерями за ужасную прическу

Бразильский футболист Роналдо попросил прощения у матерей своих фанатов за «ужасную» стрижку 2002 года — челку на бритой голове.

Зубастик появился перед полуфиналом чемпионата мира 2002 года появился с новой прической — на лысой голове осталась только полукруглая челка. После такая стрижка стала популярна во всем мире.

«Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали такие же стрижки», — сказал Роналдо в интервью Sports Illustrated, признав, что прическа была ужасной.

Футболист объяснил, что таким изменением внешности он хотел отвлечь внимание от повреждения ноги, полученного им накануне полуфинала. «Я увидел своих товарищей по команде и спросил: вам нравится? Они сказали: нет, это ужасно! Сбрей! Но журналисты увидели мою стрижку и не обратили взор на травму», — рассказал он.

В матче против сборной Турции Роналдо забил единственный гол и вывел команду в финал.

Сейчас Роналдо, завершивший карьеру в 2011 году, занимается маркетингом и рекламой, владеет сетью фитнес-клубов, клиникой для спортсменов, популярным ночным клубом и недвижимостью, в том числе зданием университета Рио-де-Жанейро.