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Неизвестные сообщили о минировании мэрии и метро в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неизвестные сообщили по электронной почте о минировании мэрии Новосибирска и станций метро в городе, сообщает пресс-центр администрации города.

«В мэрию города Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Ведется эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку», — говорится в сообщении.

Также очевидцы сообщили об эвакуации людей со станций метро «Площадь Ленина», «Октябрьская» и «Красный проспект». В 12.15 станции были кратковременно закрыты, была оперативно проведена проверка с кинологами, информация не подтвердилась. В настоящее время все станции метрополитена функционируют в штатном режиме.

В последние годы с определенной периодичностью неизвестные сообщают о минировании здании органов власти, вокзалов, судов, торговых центров. Людей эвакуируют, проводится проверка, но источника опасности не находят.

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