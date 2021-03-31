Неизвестные сообщили о минировании мэрии и метро в Новосибирске

Неизвестные сообщили по электронной почте о минировании мэрии Новосибирска и станций метро в городе, сообщает пресс-центр администрации города.

«В мэрию города Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Ведется эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку», — говорится в сообщении.

Также очевидцы сообщили об эвакуации людей со станций метро «Площадь Ленина», «Октябрьская» и «Красный проспект». В 12.15 станции были кратковременно закрыты, была оперативно проведена проверка с кинологами, информация не подтвердилась. В настоящее время все станции метрополитена функционируют в штатном режиме.

В последние годы с определенной периодичностью неизвестные сообщают о минировании здании органов власти, вокзалов, судов, торговых центров. Людей эвакуируют, проводится проверка, но источника опасности не находят.