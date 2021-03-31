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Заельцовский парк в Новосибирске закроют на реконструкцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заельцовский парк в Новосибирске закроется на реконструкцию, он будет недоступен для посетителей больше года, до следующего лета.

Как сообщил в среду пресс-центр мэрии, основной променад в парке разделят на две части – для гуляющих и для катающихся. Прогулочную часть покроют брусчаткой, проезжую – заасфальтируют. В парке установят дополнительную детскую площадку, амфитеатр и малую сцену.

Для художников организуют неоновую рощу, где можно устанавливать арт-объекты, которые будут подсвечивать. Также рядом с детской площадкой планируют возвести сухой ручей из многолетних растений и ландшафтных групп.

«С 10 по 15 апреля подрядчик планирует завозить свои объекты и организовывать строительную площадку. С 15 апреля начнутся работы. Сначала произойдет демонтаж, потом – работа с инженерными коммуникациями, в основном с системой энергоснабжения. После этого начнутся работы по водоснабжению», – прокомментировала замдиректора «Дирекции городских парков» Дарья Нарыжникова.

Одно из главных новшеств Заельцовского парка – экотропа протяженностью 4 километра. В ее пределах сформируют места для экскурсий, наблюдения и отдыха. Там высадят растения, которые выпали из состава парка, например, папоротники и лесные фиалки, и разместят информацию о них.

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В пределах экотропы планируется воссоздать лабораторию под открытым небом со специальными приспособлениями, которые позволят наблюдать за насекомыми и изучать их поведение, а также домики для белок и птиц.

В парке установят системы видеонаблюдения и оповещения, смонтируют опоры освещения. Дизайн-проект разработала мастерская «Адаптик-А», генподрядчик проекта – ООО «Премиумстрой», заключивший муниципальный контракт на сумму 170 миллионов рублей.

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Новосибирск #Город
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