«Каста» заменила тайский песок на снег в клипе «Под солнцем затусим»

Реп-группа «Каста» выпустила новый клип на песню «Под
солнцем затусим». В нем герои купаются в снегу, как в горячем песке.
«Это про тех, кто привык летать в Таиланд и тому подобное на
новогодних каникулах. В 2021 был облом, но эти крейзи рашнз не обломались», —
написано под клипом на YouTube-канале
«Касты».
Герои видео воображают, что находятся на жарком пляже. Но на
самом деле отдыхают на заснеженном берегу озера. Они строят замки из снега,
купаются в проруби и загорают под холодным солнцем, растянувшись на шезлонгах.
Группа отметила, что клип «Под солнцем затусим» стал самым
сложным в их жизни и поблагодарили людей-моржей, которые сделали съемку видео
возможной.