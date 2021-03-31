Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID для животных

Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных зарегистрирована в России, препарат успешно испытан на нескольких видах животных, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Ученые продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. Пока этот показатель составляет не менее шести месяцев.

В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом: в Москве и Тюмени. По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя.

Вакцину планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к «Карнивак-Ков» проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура.