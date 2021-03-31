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Новосибирские ветеринары помогли змее «родить»

Источник:
Sibnet.ru
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Ветеринары провели уникальную операцию самке маисового полоза, которая не могла сама отложить яйца, сообщила в соцсетях клиника «ИнТерра».

У четырехлетней змеи произошла задержка яйцекладки. Последнее яйцо было отложено более двух суток назад. Владельцы самостоятельно делали змее массаж в теплой ванночке, яйца удалось опустить на незначительное расстояние.

Врачам пришлось сделать змее операцию. Ей удалили матку и яйцевод, поэтому больше она не сможет откладывать яйца. Детеныши не пострадали.

Фото: © клиника «ИнТерра»
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