Новосибирские ветеринары помогли змее «родить»

Ветеринары провели уникальную операцию самке маисового полоза, которая не могла сама отложить яйца, сообщила в соцсетях клиника «ИнТерра».
У четырехлетней змеи произошла задержка яйцекладки. Последнее яйцо было отложено более двух суток назад. Владельцы самостоятельно делали змее массаж в теплой ванночке, яйца удалось опустить на незначительное расстояние.
Врачам пришлось сделать змее операцию. Ей удалили матку и яйцевод, поэтому больше она не сможет откладывать яйца. Детеныши не пострадали.
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