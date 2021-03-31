НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Одноглазый барсук в Забайкалье напросился в гости к людям

Источник:
Sibnet.ru
171 0
Фото: © пресс-служба Даурского заповедника

Одноглазый барсук в Забайкалье проснулся от зимней спячки, вышел к людям и стал напрашиваться в гости. Иначе расценить поведение животного было невозможно, сообщил инспектор Даурского заповедника.

Барсук — единственный представитель вида куньих, впадающий зимой в спячку. Накопленный на зиму жир помогает пережить и весеннюю бескормицу. В Забайкалье эти животные просыпаются в марте. Одного благожелательного барсука встретили инспекторы Даурского заповедника.

«Мы стояли на острове на Барун-Торее и увидели, что к нам идет барсук. Похоже, что он людей не боится, по крайней мере, погладить себя дает, иногда даже ложится на спину и подставляет живот. Как собака себя ведет», — цитирует пресс-служба заповедника инспектора Артема Жаргалова.

Сотрудники удивились поведению барсука, погладили его, понаблюдали и поехали по своим инспекторским делам, а животное… побежало следом. Так вместе и добрались до кордона Тэли. Дружелюбный барсук совсем не боится людей, наоборот, от кордона далеко не уходит.

Скорее всего, животное знает людей и пришел к ним за лакомство и помощью. Инспекторы не против. Если зверю все понравится, то он вполне может остаться на кордоне.

.

Еще по теме
Новосибирские ветеринары помогли змее «родить»
Сибирские ученые раскрыли механизм устойчивости скота к морозам
Голубую синицу сфотографировали в Красноярском крае
Умерший от рака школьник завещал накопления омским приютам
смотреть все
Забайкалье #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Неизвестные сообщили о минировании мэрии Новосибирска
Достопримечательности России превратились в Instagram-маски
Заельцовский парк в Новосибирске закроют на реконструкцию
Томичка переработает пластик в карбид титана для ядерной энергетики
Самое популярное
Опубликован новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
Нестабильная погода установится в Бурятии
Обсуждение (0)
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
87
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
36
Атомные подлодки ВМФ России пробили лед в Арктике
28
Донбассу предрекли неизбежное присоединение к России
28
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
21
Ужесточить наказание за оскорбление президента призвали в Госдуме
Sibnet.Ru