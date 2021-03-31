Одноглазый барсук в Забайкалье напросился в гости к людям

Одноглазый барсук в Забайкалье проснулся от зимней спячки, вышел к людям и стал напрашиваться в гости. Иначе расценить поведение животного было невозможно, сообщил инспектор Даурского заповедника.

Барсук — единственный представитель вида куньих, впадающий зимой в спячку. Накопленный на зиму жир помогает пережить и весеннюю бескормицу. В Забайкалье эти животные просыпаются в марте. Одного благожелательного барсука встретили инспекторы Даурского заповедника.

«Мы стояли на острове на Барун-Торее и увидели, что к нам идет барсук. Похоже, что он людей не боится, по крайней мере, погладить себя дает, иногда даже ложится на спину и подставляет живот. Как собака себя ведет», — цитирует пресс-служба заповедника инспектора Артема Жаргалова.

Сотрудники удивились поведению барсука, погладили его, понаблюдали и поехали по своим инспекторским делам, а животное… побежало следом. Так вместе и добрались до кордона Тэли. Дружелюбный барсук совсем не боится людей, наоборот, от кордона далеко не уходит.

Скорее всего, животное знает людей и пришел к ним за лакомство и помощью. Инспекторы не против. Если зверю все понравится, то он вполне может остаться на кордоне.

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