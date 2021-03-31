Спасатели взорвали лед на реках Хакасии. ВИДЕО

Специалисты взорвали лед на реках Хакасии, чтобы снизить количество заторов и избежать затопления, сообщает ГУ МЧС по Республике.

Специалисты заложили 500 килограммов взрывчатки на ледовом поле, длиной в полкилометра. Предварительно, взрывотехники произвели несколько слабых подрывов, чтобы рыба успела уйти.



Мероприятия по рыхлению льда взрывами в Хакасии проводят каждый год. Это хорошая превентивная мера, позволяющая предотвратить или существенно ослабить вероятные ледовые заторы. В этом году планируется взрывать лед в трех точках — возле Белого Яра, рядом с Абазой и в устье реки Джебаш.